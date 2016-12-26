В ИС рассказали, как боевики усилили свои позиции на Светлодарской дуге

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"К передовой переброшено до мотострелковой роты в разреженных боевых порядках, 4 ед. БМП-2, 2 ед. МТ-ЛБ. Всего выдвинулось вперёд 65-70 боевиков, разбитых на группы по 10-15 чел., с собой имеют крупнокалиберные пулемёты и несколько станковых гранатомётов (5-6 ед.)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне в районе Светлодарской дуги на Донбассе, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, боевики обстреляли гуманитарную группу Вооруженных Сил Украины, которая пыталась забрать с поля боя тело военнослужащего противника.