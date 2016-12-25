Режим "тишины": боевики 16 раз обстреляли силы АТО, горячее всего - на Донецком направлении

По состоянию на 18.00 воскресенья, 25 декабря, боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«Из 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовку, Широкино и Павлополь», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Новгородское, Верхньоторецкое и Зайцево.