Штайнмайер приветствует очередное объявление "режима тишины" на Донбассе

Об этом говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованном 21 декабря, передает Радио Свобода.

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«Полное выполнение этого было бы важным шагом для стабилизации ситуации безопасности и прокладкой пути для мирного решения конфликта. Это необходимо для гражданского населения региона, которое страдает от конфликта», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что ТКГ и контролируемые Россией боевики выражают приверженность к устойчивому режиму прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.