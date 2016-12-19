Освобожденный "киборг" рассказал о своем пребывании в плену

15:12, 19 декабря 2016
Война
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"Киборга" Тараса Колодия не пытались завербовать в плену и не заставляли рыть окопы.

Колодій розповів, що його тримали в напівпідвальному приміщенні / Главред

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, были ли попытки со стороны террористов завербовать его или заставить копать окопы.

"Нет, не было. Только доставали раненых из-под завалов (аэропорта – УНИАН). Держали в полуподвальном помещении. Выводили на прогулку. Последние полгода – только в дворик для прогулок", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря из почти двухлетнего плена боевиков освободили последнего "киборга" Донецкого аэропорта Тараса Колодия.

26-летний Колодий родом из Львова. Его мобилизовали в августе 2014 года. Сначала десантник 80-й аэромобильной бригады служил в Константиновке, затем защищал Донецкий аэропорт. Именно там попал в плен к боевикам "ДНР".

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Теги: #АТО#боевики#плен#киборг