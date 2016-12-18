Из плена боевиков освобожден последний "киборг" Донецкого аэропорта
Из плена боевиков освободили последнего "киборга" Донецкого аэропорта Тараса Колодия.
Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.
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"Только что председатель СБУ доложил об освобождении нашего "киборга" Тараса Колодия. После почти 2 лет плена он на воле. Спасибо всем, кто способствовал этому!" - говорится в его сообщении.
Только что председатель СБУ доложил об освобождении нашего Киборга Тараса Колодия. После почти 2 лет плена он на воле. Спасибо всем, кто способствовал этому!— Петр Порошенко (@poroshenko) December 18, 2016
Также эту новость на своей странице в Facebook прокомментировала Ирина Геращенко. "Тарас Колодий на свободе. Наш дорогой мужественный киборг! Он уже в безопасности, на украинской территории. Спасибо СБУ и всем причастным, церкви, священникам. По поручению президента, который первым от руководителя СБУ узнал эту важную и радостную весть, Тарас пройдет лечение в клинике 4 управления. Скоро герой будет в Киеве", - рассказала она.