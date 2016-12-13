С нового года представители СМИ будут работать в зоне АТО по новым правилам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

"Во исполнение требований приказа первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины - руководителя Антитеррористической операции с 1 января 2017 года для представителей гражданских средств массовой информации вводится новый порядок работы врайоне проведения антитеррористической операции", - сказал он.

Так, представители СМИ, аккредитованные СБУ, будут получать два типа пресс-карт: первого и второго уровней аккредитации. Пресс-карта второго уровня аккредитации (синего цвета) предполагает выполнение журналистами редакционных заданий на всей территории проведения АТО, за исключением передовых позиций Вооруженных сил Украины. Процедура получения этой пресс-карты остается без изменений.

Читайте такжеВ Киеве состоялась торжественная церемония отправления Поезда Единения Украины (фото)

Пресс-карта первого уровня аккредитации (малинового цвета) предусматривает работу журналистов непосредственно на линии соприкосновения на глубину взводных и ротных опорных пунктов первого эшелона.

"Для получения пресс-карты первого уровня аккредитации представители СМИ обязательно должны пройти трехдневные курсы при Министерстве обороны Украины, а именно: два дня теоретических занятий на базе Национального университета обороны имени Ивана Черняховского, а также один день практических занятий на полигоне учебного центра Сухопутных войск "Десна", - сказал Чернобай.

Кроме того, он отметил, что представителям иностранных СМИ, которые получили аккредитацию в СБУ, пресс-карта первого уровня аккредитации будет выдаваться только после прохождения ими обязательного однодневного инструктажа.

Чернобай также сообщил, что в декабре этого года заявки на прохождение трехдневного курса подали более 250 представителей СМИ, которые после их окончания получили пресс-карты АТО первого уровня аккредитации. "Учитывая значительное количество журналистов, желающих получить такие пресс-карты, трехдневные курсы планируется продолжить и в январе следующего года", - сказал он.