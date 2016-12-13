Штаб АТО: За сутки боевики 42 раза открывали огонь на Донбассе
За прошедшие сутки обстрелы не утихали по всем направлениям, всего произошло 42 обстрела.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по 12 декабря.
На Мариупольском из 120 и 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Красногоровке, Талаковке, Широкиному. Из гранатометов неоднократно - по Марьинке. По Широкиному и Павлополю огонь вел снайпер.
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На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Крымское, Новоолександровку, Новозвановку, Лопаскино, Золотое, Троицкое, Сизые. По Новозвановке огонь вела и артиллерия противника.
На Донецком направлении под огонь минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Авдеевка. Зайцевое обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.