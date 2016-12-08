"ДНР" vs "ЛНР": СМИ оценили вероятность войны между "республиками"

Так, "ЛНР" настаивает на свободном транзите грузов для предприятий "республики" из Украины через контролируемую "ДНР" территорию и в противовес Донецку строит экономические отношения с олигархом-беглецом Сергеем Курченко, говорится в материале Апострофа.

Если главарь донецких боевиков Александр Захарченко не перестает делать воинственные заявления, то его луганский "коллега" Игорь Плотницкий заявляет о необходимости "дать Украине еще один шанс". Пока в Луганске продолжаются репрессии против потенциальных противников главы "республики", в Донецке решили отказаться от полной ликвидации оппозиции.

Различия в политике двух "республик" зашли настолько далеко, что в среде сепаратистов заговорили о возможности открытого конфликта между "ДНР" и "ЛНР".

Так, 3 декабря бывший глава "Совета безопасности ДНР", командир бригады "Восток" Александр Ходаковский (сейчас находится в оппозиции к главе "ДНР" Александру Захарченко - Ред.) заявил, что главари "ДНР" и "ЛНР" "терпеть друг друга не могут".

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На этом фоне весьма серьезно было воспринято критическое заявление одного из наиболее известных полевых командиров боевиков Игоря Безлера, что оставил "ДНР" еще в 2015 году, в том числе и по причине отказа подчиняться Александру Захарченко. Комментируя заявление Захарченко, что для прекращения противостояния в мире и окончании войны на Донбассе России следует разгромить Великобританию, он назвал главаря донецких боевиков "главным клоуном всея ДНР", который ничего не понимает в истории.

"Скоро можно услышать, что Луги мешают процветанию "ДНР", и это тупоголовое существо начнет брать Луганск", - заявил Безлер. Хотя это предположение имело, скорее, ироничный характер, но вполне серьезно обсуждалось в российских СМИ и сепаратистских пабликах.

Отмечается, что ранее лично Александр Захарченко и Игорь Плотницкий на персональную критику никогда не переходили, пытаясь на публике демонстрировать единство "Новороссии". А в сентябре 2016 года "ДНР" даже направила в Луганск целый батальон, якобы для предотвращения военного переворота, который там назревал.

Однако источники издания в силовых структурах Украины считают "горячий" конфликт между "ЛНР" и "ДНР" маловероятным.

"Нужно понимать, что решения по всем ключевым вопросам в "республиках" принимают не Захарченко и Плотницкий, а те, кто за ними стоит, то есть российское руководство. "Республики" полностью находятся на российских дотациях, их "вооруженные силы" полностью зависят от российских поставок. Думаю, что любая попытка решить противоречия силой будет быстро прекращена", - рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Луганской области.