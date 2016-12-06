Безлер прогнозирует скорую войну между "ДНР" и "ЛНР"
Экс-главарь боевиков в Горловке Игорь Безлер считает, что поведение так называемого руководства "Д/ЛНР" может спровоцировать междоусобный конфликт в этом регионе.
Данное заявление опубликовано в сети ВКонтакте.
"Скоро можно услышать, что Луги мешают процветанию "ДНР", и это тупоголовое существо начнет брать Луганск", - говорится в сообщении. Таким образом Безлер прокомментировал заявление Захарченко о намерениях завоевать Великобританию.
"Перепив "чая", это пустоголовое существо решило взять Британию. Оказывается, в ней все беды дебила Захарченко", - выразил возмущение экс-главарь террористов.
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Как сообщал УНИАН, 6 декабря главарь боевиков так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что боевикам необходимо завоевать Великобританию.
Он отметил, что боевики должны захватить не только Киев и Берлин, но и всю Великобританию.