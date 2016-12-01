"Состоялось 16 пусков": Порошенко доложили об итогах ракетных стрельб ВСУ вблизи Крыма

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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"Состоялось 16 пусков украинских ракет. Все достигли целей. Задачи на сегодня выполнены в полном объеме", - говорится в его сообщении.

Также Цеголко добавил, что учения Воздушных сил ВСУ продолжатся 2 декабря.

Ранее Порошенко заявил, что единственной причиной, которая заставляет Украину проводить учения, в рамках которых происходят стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

По данным СМИ, Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб близ Крыма.