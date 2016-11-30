Турчинов назвал стратегическую цель россиян на Донбассе, спрогнозировал обострение под Новый год

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО Украины, Турчинов заявил, что в последние полтора-два месяца на Мариупольском направлении наблюдается наибольшая активность противника по количеству обстрелов и по попыткам проникновения разведывательно-диверсионных групп, которую можно сравнить по напряженности с ситуацией в районе промзоны Авдеевки.

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«Поэтому мы не можем исключать, что в декабре-январе, до инаугурации нового президента Америки, россияне все же попытаются существенно обострить ситуацию, осуществив локальные наступательные операции. При этом наиболее опасным направлением остается Мариупольское», - сказал он.

Турчинов объяснил, что «Мариуполь с его портом и заводами для них - стратегическая цель», поскольку «деформированная экономическая модель оккупированного Донбасса не может самостоятельно функционировать без финансовых дотаций РФ». «И для россиян, у которых сейчас серьезные экономические проблемы, эти дотации становятся тяжелой ношей. Для компенсации потерь им нужны новые объекты грабежа, некое подобие работающей экономической модели», - сказал секретарь СНБО.