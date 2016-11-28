Тука озвучил вероятный сценарий развития событий на Донбассе

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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"Я такой вариант (обострения ситуации Россией - Ред.) не исключаю и знаю, что наши военные его тоже не исключают. Возможны не стратегические, а тактические наступательные действия. Я думаю, что мы готовы к такому развитию событий", - заявил он.

Кроме того, Тука отметил, что исключает разрешение конфликта на Донбассе военным путем из-за присутствия там российской авиации.

Также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий считает, что как только ВСУ перейдут в наступление, Россия применит авиацию и начнется полномасштабная война.

Ранее Тука заявлял, что Россия вернет "ДНР" и "ЛНР", однако за оккупированный Крым будет держаться до последнего.