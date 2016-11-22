На Мариупольском направлении основные боевые действия продолжаются на приморских рубежах – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, минувшие сутки на Луганском направлении началась с вражеского минометного обстрела в Крымском, который длился 10 минут. "Уже во второй половине дня противник еще дважды нарушил режим тишины на этих рубежах", - сказал Мотузяник.

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В других районах, прежде всего, в районе Станицы Луганской и вблизи Попасной накануне было спокойно, добавил он.

Так, всего за сутки на Луганском направлении зафиксировано три вражеских обстрела. Один из них - с использованием тяжелого вооружения.

На Донецком направлении противник нарушал режим тишины в Зайцево и Авдеевке. Все обстрелы произошли во второй половине дня и были длительными: от 30 минут до 2,5 часов. "Украинские войска были вынуждены открывать ответный огонь", - подчеркнул Мотузяник.

Всего за сутки в Донецкой области произошло 4 вражеских обстрела, отметил он. В том числе два - с использованием минометов. При этом враг выпустил по позициям украинских военнослужащих 40 минометных снарядов.

На Мариупольском направлении основные боевые действия продолжаются на приморских рубежах. Так, во второй половине дня там произошло несколько минометных и артиллерийских обстрелов. В Красногоровке оккупанты применили танк и минометы, еще один минометный обстрел со стороны противника произошел в Славном - к югу от Марьинки.

Всего на Мариупольском направлении накануне произошло 10 вражеских обстрелов, в 8 случаях враг применил тяжелое вооружение. При этом по позициям украинских военнослужащих было выпущено 50 минометных, 14 артиллерийских и танковых снарядов.