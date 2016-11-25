В Донецке пропала съемочная группа канала "Дождь"

Один из корреспондентов, Василий Полонский, успел сообщить редакции, что журналисты задержаны террористами из "Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики". Об этом пишет "Дождь". На территории "ДНР" журналисты планировали снять серию сюжетов для эфира и сайта телеканала. В четверг они записали интервью с бывшим секретарем "Совета безопасности ДНР" Александром Ходаковским.

При этом на горячей линии "МГБ" изданию сообщили, что в пятницу "ведомство" арестов не производило.

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"Дождь" сообщает, что съемочная группа получила аккредитацию для работы в Донецке как в СБУ Украины, так и в "Министерстве информации "ДНР". Границу "ДНР" журналисты прошли в четверг с территории Украины.

Сам Ходаковский заявил, что «догадывается, что журналистов задержали для профилактической беседы, потому что пресс-секретарь Захарченко ("премьер-министра ДНР" — ред.) превысила свои полномочия и дала аккредитацию журналистам "Дождя" без ведома самого Захарченко".

Помощница Захарченко Алена Алексеева не знает о задержании журналистов.