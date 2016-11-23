Волонтеры идентифицировали на Донбассе военнослужащих из 75 российских воинских частей (видео)
13:25, 23 ноября 2016Война
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Волонтеры смогли идентифицировать военнослужащих из 75 российских военных частей, которые переправлялись в Украину по приказу своего командования.
Об этом говорится в расследовании волонтерского сообщества InformNapalm.
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"Видеопрезентация базы данных расследований быстро ознакомит вас с основными выводами, которые сделаны аналитиками сообщества. Полная база данных расследований InformNapalm содержит гораздо больше информации. Вы можете ознакомиться с ней здесь", - говорится в сообщении.
Ранее в InformNapalm идентифицировали артиллеристов 7-й военной базы Минобороны РФ, причастных к обстрелу Украины из-за "поребрика" в сентябре-ноябре 2014 года.
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