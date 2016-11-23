Пункт пропуска "Марьинка" закрыли из-за обстрела боевиков

Контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка» был вынужден приостановить работу из-за очередного обстрела боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Террористы открыли огонь в направлении КПВВ из стрелкового оружия.

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"Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, кроме КПВВ "Марьинка". Он приостановил работу из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия в направлении контрольного поста в 8:00 утра. Пропускные операции временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Никто из гражданских лиц и персонала пограничного ведомства не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки противник обстреливал Широкине, Тарамчук, Водяное, Красногоровку, Марьинку и Талаковку используя минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.

"По Новотроицком и Павлополю огонь вел снайпер. По нашим позициям в районе Красногоровки боевики использовали установки РСЗО "Град - П" ( "Партизан")", - говорится в сообщении штаба АТО.

На Донецком направлении Авдеевка и Зайцево попали под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия.