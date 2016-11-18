Боевики обстреляли пункты пропуска "Золотое" и "Марьинка" – ГПСУ

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, вчера, 17 ноября, в течение часа обстрел, который начался около 21:00, велся в направлении контрольного поста «Марьинка». Террористы использовали стрелковое оружие и вели огонь с н.п. Александровка, что на неконтролируемой территории.

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Уже за несколько часов со стороны н.п. Первомайск, используя АГС-17, незаконные вооруженные формирования открыли огонь по КПВВ «Золотое», что на дорожном коридоре «Лисичанск – Стаханов». Рядом с контрольным пунктом пограничники зафиксировали разрывы 10 гранат.

«В результате обстрела никто из пограничников не пострадал», - говорится в сообщении.