Глава разведки США дал прогноз по дальнейшему поведению России на Донбассе

Как сказал он на слушании в комитете Палаты представителей по делам разведки, Россия, по его мнению, будет сохранять присутствие на востоке Украины, передает Радио Свобода.

"Ясно, что Россия хочет сохранить влияние в таком традиционном регионе "великой России", как Украина... Думаю, нынешняя полупатовая ситуация будет продолжаться", – считает Клаппер.

Читайте такжеВ ОБСЕ зафиксировали более 30 тысяч людей в военной форме, прибывших из РФ на Донбасс

Он также добавил, что не видит возможности изменения агрессивной позиции России относительно стран-членов НАТО в связи с планами избранного будущего президента США Дональда Трампа улучшить отношения Вашингтона и Москвы.

А по Сирии, сказал он, недавнее прибытие в Средиземное море недалеко от сирийского берега единственного российского авианесущего корабля является свидетельством того, что "Россия там останется".

Отношения США и большинства ведущих стран мира с Россией резко ухудшились после агрессии Москвы против Украины в Крыму, а затем на части Донбасса. После того Россия заметно усилила противостояние с союзом НАТО, а также вмешалась в гражданскую войну в Сирии на стороне правящего режима Дамаска, что привело к дальнейшему ухудшению этих отношений.

Ранее директор национальной разведки США Джеймс Клаппер заявил, что Россия прекратила кибератаки, связанные с вмешательством в выборы в США, после того, как администрация в Вашингтоне публично обвинила Москву в этом вмешательстве.