Лысенко: В октябре боевики на Донбассе вдвое увеличили обстрелы сил АТО, по сравнению с сентябрем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Андрей Лысенко.

“Анализируя количество обстрелов в октябре по сравнению с сентябрем, боевики увеличили почти вдвое количество обстрелов. В частности, в октябре было совершено 1322 обстрелы сил АТО”, - сказал Лысенко.

Комментируя ситуацию, которая сложилась вчера в зоне АТО, Лысенко отметил, что на Донецком направлении более 80% обстрелов пришлось на Авдеевскую промзону, всего же на этом направлении произошло 7 обстрелов, из которых 5 - из тяжелого вооружения.

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На Мариупольском направлении, как отметил представитель Минобороны, боевики начали расширять географию обстрелов, в частности, им подверглись населенные пункты Новомихайловка, Славное и Пищевик. Всего на этом направлении боевиками было совершено 27 обстрелов, в том числе 11 - из тяжелого вооружения. Также на Донецком и Мариупольском направлениях было замечено пролеты двух беспилотников врага.

Напомним, в течение минувших суток российско-оккупационные войска 37 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано 27 вооруженных провокаций. В районе Михайловки оккупанты открыли огонь одновременно из минометов 82 и 120 калибров, а вблизи населенного пункта Пищевик – из артиллерии калибра 122мм. В направлении Павлополя и Красногоровки противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.