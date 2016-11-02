Боевики на Донбассе 37 раз открывали огонь: обстрелы вели из минометов и гранатометов

О этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано 27 вооруженных провокаций.

В районе Михайловки оккупанты открыли огонь одновременно из минометов 82 и 120 калибров, а вблизи населенного пункта Пищевик – из артиллерии калибра 122мм. В направлении Павлополя и Красногоровки противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

"Вблизи Лебединского, Водяного обстрелы продолжались с минометов калибра 120мм, а в Широкином - из минометов и вооружения БМП", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. В сторону подразделений Вооруженных сил Украины в районах Славного, Авдеевки и Луганского оккупанты стреляли из минометов калибра 82мм усиливая интенсивность огня гранатометами различных систем, пулеметами, стрелковым оружием.

На Луганском направлении зафиксировано 3 обстрелы. В районе Крымского боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152мм, а в Лопаскином и Станицы Луганской - из гранатометов.