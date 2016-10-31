В районе Верхнеторецкого ДРГ боевиков пыталась атаковать позиции украинских военных, есть ликвидированные
12:07, 31 октября 2016Война
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В районе с. Верхнеторецкое Донецкой области вражеская ДРГ пыталась атаковать позиции ВСУ.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Донецк" Александр Завтонов, передает 112 Украина.
"В районе Верхнеторецкого ДРГ противника пыталась приблизиться к нашим позициям. Они получили достойный отпор, понесли потери и отступили", - сообщил пресс-офицер.
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Напомним, 20 октября вблизи Станицы Луганской на позиции украинских военнослужащих пыталась напасть диверсионная группа в количестве 15 человек, однако получила отпор.
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