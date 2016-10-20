Боестолкновение у Станицы Луганской: ДРГ атаковала позиции украинских военных

10:16, 20 октября 2016
Война
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Вблизи Станицы Луганской на позиции украинских военнослужащих пыталась напасть диверсионная группа в количестве 15 человек минувшей ночью, однако получила отпор.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Горбунов, передает "112 Украина".

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"Уже сегодня, 20 октября, возле Станицы Луганской российско-террористические войска дважды открывали прицельный огонь против украинских воинов из миномета 82 калибра и стрелкового оружия. Военные ВСУ вступили в боестолкновение с противником около часа ночи, вражеская диверсионная группа в количестве до 15 человек перебралась через реку Северский Донец со стороны горы с памятником князю Игорю. После выстрелов АТО они вынуждены были отступить", - сказал Горбунов.

По его словам, среди боевиков, по предварительным данным, есть пострадавшие, нескольких несли на руках. Потерь среди личного состава сектора Луганск не было.

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