Встреча "нормандской четверки" сняла вопрос о возможном наступлении России на Мариуполь - СМИ

Об этом сообщил источник в украинских дипломатических кругах, передает РБК-Украина.

По его словам, слухи о наступлении циркулировали накануне встречи. Во время переговоров президент Украины Петр Порошенко прямо спросил об этом президента РФ Владимира Путина, на что тот ответил, что Россия выступает за мирный способ урегулирования конфликта на Донбассе и будет всячески способствовать этому.

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Источник подчеркнул важность того, что эти слова Путин произнес в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, к которым в случае чего будет апеллировать Украина.

Также, по информации источника, во время переговоров в Берлине Путин выступал против направлении на Донбасс миссии Международного красного креста. Но Меркель лично удалось убедить его согласиться на это.

При этом на встрече Путин несколько раз подтвердил, что необходимо прекратить стрелять на Донбассе, а украинская сторона озвучила статистику обстрелов и убитых во время так называемого "перемирия".