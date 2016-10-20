Россия отказалась вернуть оккупированное Дебальцево под контроль Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, согласна ли РФ вернуть под контроль Украины этот населенный пункт.

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«Что касается Дебальцево, то здесь ситуация, когда ранее достигнутые договоренности трактуются абсолютно по-иному. Российская сторона абсолютно не согласна. Этот вопрос абсолютно остался за скобками как несогласованный. Работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что Украина настаивает на продолжении разведения войск на Донбассе, и после разведения сил в районах Золотого, Петровского и Станицы Луганской, эта работа должна продолжиться еще в четырех местах, в частности, должна быть проведена демилитаризация Дебальцево.

«Украинская сторона настаивала, чтобы среди этих четырех пунктов обязательно присутствовало Дебальцево, как место, где мы должны обеспечить демилитаризацию этого района, потому что по меморандуму от 19 сентября и на 12 февраля - эта территория была под контролем украинских военных, и мы считаем, что это будет в значительной степени способствовать установлению процесса деэскалации, и это будет достаточно эффективно.

Напомним, в Минске накануне встречи лидеров "нормандской четверки" Украина настаивала на возвращении контроля над Дебальцево Донецкой области.