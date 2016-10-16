Под Мариуполем боевики стреляли по позициям украинских военных из БМП, гранатометов и пулеметов

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

На Луганском направлении зафиксировано 19 провокаций сил АТО. В частности, в направлении Новозвановки враг использовал артиллерию калибра 152мм и 122мм. В Новоолександровке обстрелы со стороны боевиков продолжались с минометов 120 калибра, в Станице Луганской – из минометов калибра 82мм. Также по подразделениям Вооруженных Сил Украины вели огонь из артиллерии калибра 122мм и минометов обоих калибров в районе Попасной.

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На Мариупольском направлении произошло 18 случаев нарушения режима прекращения огня. Огонь из минометов калибра 120 и 82мм противник открыл по позициям сил АТО в районах Марьинки и Красногоровки. В Широкино, кроме минометов, обстрелы продолжались с вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупного калибра, а в Старогнатовке - с применением стрелкового оружия.

На Донецком направлении произошло 6 обстрелов украинских позиций. В Зайцево со стороны российско-оккупационных войск был применен огонь из минометов 120 калибра, а по защитникам Авдеевки, Новгородского и Троицкого оккупанты использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.