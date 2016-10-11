Медики Днепра ожидают прибытия раненых под Мариуполем бойцов (видео)
14:31, 11 октября 2016Война
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Раненых под Мариуполем бойцов доставляют до Днепра на вертолетах.
В Днепре ожидают прибытия раненых под Мариуполем бойцов / Скриншот
Сейчас в Днепре ожидают прибытия около десяти раненых военнослужащих, но точное количество неизвестно.
Раненых будут принимать сразу несколько госпиталей Днепра.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 октября, в 9 утра на участке Водяное-Широкино произошел тяжелый обстрел украинских позиций. За час боевики выпустили около 200 снарядов и мин из САУ, "Гвоздика", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов.
По данным волонтеров, по состоянию на 10 октября раненых было около 11 человек, и они продолжали поступать.
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