Медики Днепра ожидают прибытия раненых под Мариуполем бойцов (видео)

Сейчас в Днепре ожидают прибытия около десяти раненых военнослужащих, но точное количество неизвестно.

Раненых будут принимать сразу несколько госпиталей Днепра.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 октября, в 9 утра на участке Водяное-Широкино произошел тяжелый обстрел украинских позиций. За час боевики выпустили около 200 снарядов и мин из САУ, "Гвоздика", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов.

По данным волонтеров, по состоянию на 10 октября раненых было около 11 человек, и они продолжали поступать.