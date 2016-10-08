Украинские военные ликвидировали снайпера боевиков, который "кошмарил" позиции ВСУ - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, это сделали бойцы из 2-го батальона 54-й бригады.

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"Это именно тот батальон, который 3 месяца назад на Светлодарской дуге выследил и уничтожил часть диверсионно-разведывательной группы противника, а часть взял в плен, ещё и вместе с документами. Тогда их показали на всю страну", - напомнил Мысягин.

"Снайпер орков, который долго "кошмарил" их позиции, больше на "работу" не выйдет! Сегодня наконец-то его выследили, загнали на "ферму" и хорошо насыпали из БМП-1", - рассказал волонтер.