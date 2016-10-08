Раненые и контуженные военные: Минобороны рассказало о последствиях боевых действий за минувшие сутки на Донбассе
13:05, 08 октября 2016Война
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В течение минувших суток в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, но четверо бойцов получили ранения, а еще двое - получили контузию.
За минувшие сутки четверо военных ранены / Фото УНИАН
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, но четверо наших бойцов были ранены. Кроме того, двое военнослужащих были контужены. Сейчас все раненные военнослужащие находятся в больнице, их состояние здоровья удовлетворительное», - сказал он.
По словам Мотузяника, благодаря Главному управлению разведки Министерство обороны имеет подтвержденные данные относительно потерь противника за минувшие сутки - трое боевиков получили ранения.
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