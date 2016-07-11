АП: За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 11 получили ранения и 2 - контузию
13:12, 11 июля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 украинский военный, 11 получили ранения и 2 контузии.
За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 11 получили ранения / mil.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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”За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 10 получили ранения. Также еще двое военнослужащих были контужены. Кроме этого, еще один военнослужащий был тяжело ранен в результате подрыва на взрывном устройстве в тылу наших войск”, - сказал Лысенко.
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