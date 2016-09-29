СММ ОБСЕ заявляет, что дорога к Петровскому по-прежнему заминирована

Об этом сообщает СММ ОБСЕ на своей странице в Facebook.

«Противотанковые мины все еще находятся на дороге из подконтрольной правительству Богдановки в подконтрольное «ДНР» Петровское», - говорится в сообщении.

Читайте также"Перемирие" не действует: в ОБСЕ заявили об увеличении числа нарушений "режима тишины" на Донбассе

Отмечается, что СММ готова наблюдать за разведением сил и средств в районе Петровского, «но ей препятствуют».

Как сообщал УНИАН, ранее наблюдатели СММ по отдельности обратились к военнослужащим ВСУ и боевикам «ДНР» с просьбой о проведении работ по разминированию дороги, пролегающей между Петровским и Богдановкой через село Викторовка (42 км к юго-западу от Донецка). "Офицер ВСУ при Совместном центре по контролю и координации проинформировал СММ, что Вооруженные Силы Украины начнут работы по разминированию в данном районе после соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток", - отметили в СММ.

При этом, подчеркнули в миссии, боевики «ДНР» заявили, что, по их мнению, "данная дорога находится за пределами участка разведения сил и средств, и, следовательно, они не будут извлекать мины, несмотря на их обязательства по разминированию".

Читайте такжеХуг посетил участок разведения сил на Донбассе (фоторепортаж)

Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

24 сентября начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на встрече с Хугом заявил, что отвод тяжелого вооружения на Донбассе невозможен в условиях нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.