Украинские военные просят ОБСЕ установить наблюдательные пункты в Петровском - отчет СММ

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 27 сентября, опубликованном на сайте организации сегодня.

"В Богдановке генерал Вооруженных сил Украины сообщил наблюдателям, что, если наблюдательные пункты СММ не будут установлены по обе стороны участка разведения сил и средств, он не будет отводить подразделение ВСУ, дислоцированное в этом районе", - заявили в миссии ОБСЕ.

Читайте также"Перемирие" не действует: в ОБСЕ заявили об увеличении числа нарушений "режима тишины" на Донбассе

Также сказано, что наблюдатели по отдельности обратились к военнослужащим ВСУ и боевикам «ДНР» с просьбой о проведении работ по разминированию дороги, пролегающей между Петровским и Богдановкой через село Викторовка (42 км к юго-западу от Донецка). "Офицер ВСУ при Совместном центре по контролю и координации проинформировал СММ, что Вооруженные Силы Украины начнут работы по разминированию в данном районе после соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток", - сказано в отчете.

При этом отмечается, что боевики "ДНР" заявили, что, по их мнению, "данная дорога находится за пределами участка разведения сил и средств, и, следовательно, они не будут извлекать мины, несмотря на их обязательства по разминированию". В миссии подчеркнули, что данные обязательства соответствуют пункту 6 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года, решению Трехсторонней контактной группы относительно противоминной деятельности от 3 марта 2016 года, дополнению к Комплексу мер, а также положениям Рамочного решения о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

Наблюдатели напомнили, что разминирование дороги также необходимо для обеспечения патрулирования и удаленного наблюдения СММ на участке разведения сил и средств, предусмотренных в Рамочном решении.

Читайте такжеВ ОБСЕ назвали самые "горячие" точки "режима тишины" на Донбассе

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместителя главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели миссии не могут осуществлять мониторинг за процессом разведения сил и средств в районе Петровского из-за заминирования территории.

21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

24 сентября начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на встрече с Хугом заявил, что отвод тяжелого вооружения на Донбассе невозможен в условиях нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.