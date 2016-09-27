В РФ нет денег на мыло и порошок для оккупантов в Крыму, при этом строительство генеральских дач продолжается - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В течение августа-сентября 2016 года полностью приостановлено финансирование государственных контрактов на обеспечение коммунально-жилищных услуг подразделений Черноморского флота РФ. Также приостановлены строительство отдельных объектов военной инфраструктуры, охрана военных городков, которая осуществляется подразделениями военизированной охраны, уборки территории военных городков, вывоз мусора и банно-прачечное обслуживание.

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"Учитывая угрозу распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, медицинской службой ЧФ РФ заказаны медицинские препараты, в т.ч. для лечения педикулеза", - говорится в сообщении.

При этом темпы облуживания благоустройства генеральских дач не снижаются (в частности в г.Севастополь, ул.Челнокова и Суворова).