На Донетчине пьяный оккупант обстрелял свои позиции, ранив "коллег" - разведка

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, в течение прошлых суток подтвержденные потери противника составили 4 раненых военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк), а также 4-й (Алчевск) и 7-й (Дебальцево) отдельных мотострелковых бригад 2 АК (Луганск) ВС РФ, в основном по причинам нарушения техники безопасности при обращении с оружием.

Потери личного состава 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка, по данным разведки, связаны с тем, что военнослужащий 1 мотострелкового батальона полка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, открыл беспорядочную стрельбу из автомата и подствольного гранатомета в сторону расположения сил АТО, но попал в собственные позиции, в результате чего осколочные ранения от гранаты ВОГ-25 получили два российских оккупанта.

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"Несмотря на начало осенних дождей и холодов, личного состава 28 отдельной мотострелковой бригады (Клинцы) 20-й Армии (Воронеж) Западного военного округа (Санкт-Петербург) ВС РФ с мая этого года продолжает проживать в полевых палатках, что вызывает открытое недовольство военнослужащих и побуждает их к поиску новых форм протеста", - сообщает разведка.

По ее данным, 19 сентября на территории полевого лагеря №2 в поселке Займище Брянской области 28-й ОМСБр (Клинцы) в результате пожара сгорело около 20 палаток. Никто не пострадал. "Учитывая специфику возгорания, а также то, что это уже второй пожар на территории лагеря с начала месяца (первая имела место 9 сентября), основная версия пожарных – умышленный поджог", - сообщили военные разведчики.