Украинские военные в зоне АТО противостоят врагу и непогоде

Добираться до отдаленных позиций теперь можно только по сплошной грязи, поэтому сообщение с ними затруднено, говорится в сюжете ТСН.

До укрепрайона на Светлодарской дуге сейчас можно доехать только на БМП. Передовую с полей пронизывает холодный ветер. Военные рубят дрова, чтобы согреться. "Не так страшно, когда холодно, как сыро. Все понимаем, что погода есть погода. Так оно и должно быть, против природы не пойдешь", - объясняет боец с позывным "Борода". Согревают бойцов присланные из домов теплые свитера, не гнушаются и подштанниками.

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Боец с позывным "Перо" объясняет, что военные хотели бы иметь более опрятный вид, но не этим забита голова, когда впереди враг, а под ногами грязь. "Если такие условия, конечно, приходится быть немного грязным", - объясняет он. Вещи мокнут и пачкаются очень быстро, а постирать и высушить их по такой погоде очень непросто. Военные стирают в тазиках, а сушат над буржуйкой в блиндаже.

При этом бойцы стараются, чтобы дыма от обогрева и приготовления пищи было как можно меньше, поскольку он выдает их местоположение врагу. Защитники Украины говорят, что готовы воевать и в дождь, и в холод. Больше всего греет мысль о доме и выполненный долг. А на условия, говорят, уже привыкли не роптать.