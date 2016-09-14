Полиция озвучила подробности о задержании дезертира, расстрелявшего украинских военных в зоне АТО

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области, огнестрельное оружие, из которого были совершены убийства, полицейские Станично-Луганского отдела полиции приобщили к материалам уголовного производства.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УК Украины проводятся следственные действия. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее о его задержании сообщали волонтеры и депутат Криворожского горсовета, бывший командир батальона "Кривбасс" Николай Колесник.

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12 сентября штаб АТО сообщил, что диверсионно-разведывательная группа боевиков атаковала позиции украинских военных в районе Станицы Луганской на Луганщине. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВСУ, пятеро получили ранения, один пропал без вести.

Позже стало известно, что огонь открыл вооруженный дезертир, который после происшествия мог скрыться на оккупированной территории.

Военная контрразведка предполагает, что он мог быть связан с боевиками.