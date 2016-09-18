Оккупанты перестали вести обстрелы на Луганщине, на Донетчине их зафиксировано 26 за сутки - штаб АТО

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, в частности, на Донецком направлении было зафиксировано 12 нарушений "режима тишины".

Обстрелы со стороны противника из минометов 120-го калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки. А по Верхнеторецкому, Нижнему Лозовому и Новгородскому боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, враг применил по Нижнему Лозовому миномет 82-го калибра и зенитную установку.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 14 нарушений "режима тишины". Враг открывал огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Талаковки, Павлополя, Марьинки, и Широкино. Также боевики открывали огонь из БМП по позициям Вооруженных сил в районе Талаковки.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки было зафиксировано пролет 6 БПЛА.