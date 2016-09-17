Прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс пытался сорвать освобождение украинцев из плена "ДНР"

Об этом сообщает ТСН.

Во время обмена известный пропагандист Грэм Филлипс начал оскорблять Жемчугова, который из-за подрыва на растяжке остался без глаз и рук.

Провокатор выкрикивал неуместные слова с наглой улыбкой и снимал реакцию украинцев на видео. Жемчугов достойно отвечал на упреки негодяя, подчеркивая, что он находится на своей земле, где родился и вырос. Уже в скорой ему стало плохо. Мужчина признался, что Филипс таки заставил его разволноваться.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, на Донбассе из плена боевиков были освобождены еще двое украинцев: Жемчугов и Супрун. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года. Сотрудника ООН Супруна - с апреля текущего года.