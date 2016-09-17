Освобождение двух украинцев из плена боевиков: Геращенко рассказала подробности

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

«Владимир Жемчугов и Юрий Супрун - на свободе! Уже через несколько часов Владимир и Юрий будут в Киеве, в одной из лучших больниц, президент поручил направить за ними санитарный, эвакуационный самолет. Они требуют серьезного лечения, реабилитации, Владимир - еще и протезирования ...», - написала Геращенко.

«... Изуродованный, без конечностей, почти слепой, захваченный год назад боевиками, последние несколько месяцев Владимир провел даже не в тюремной больнице, а в камере, откуда его таскали на "суд", угрожая тридцатилетним заключением. В таком жутком состоянии орки удерживали Володю в тюрьме ...», - добавила она.

Читайте такжеНа Донбассе из плена боевиков освобождены двое украинцев - Порошенко

Также Геращенко напомнила, что Супрун - представитель ООН, задержанный боевиками "за шпионаж" весной 2016 года.

«Последние несколько недель его также таскали на суды, откровенно пренебрегая специальным дипломатическим иммунитетом, который Юрий имел как сотрудник международной гуманитарной организации, и шантажируя чуть ли не расстрелом. В знак протеста Юрий объявил голодовку ... Сегодня ночью Юрия "судили" в Донецке и "приговорили" к 18 годам за шпионаж на Украину. Этот цирк был нужен, чтобы не просто передать, а «помиловать», - сообщила Геращенко.

Она отметила, что освобождение Жемчугова и Супруна стало возможным благодаря сверхусилиям президента, СБУ и Минской гуманитарной группы.

Также Геращенко сообщила детали об освобождении украинцев и переговорах по этому вопросу.

Так, за Жемчугова в Минской группе и с СБУ боролись весь этот год. "ОРЛО дурили нам голову, что такого у них нет, потом, что он уже давно на квартире у мамы в Красном Луче, потом, "гуманисты" формулировали, что он никакой не тяжелобольной, а просто инвалид-диверсант и просто научиться жить в тюрьме в новых реалиях. От нас скрывали информацию, где его удерживают, за него требовали настоящий выкуп и бросали нам списки на несколько десятков преступников", - говорится в ее сообщении. Кроме того, по ее словам, его освобождение однажды уже сорвалось. Также президент поднимал вопрос освобождения Владимира во время телефонного разговора с Путиным еще в июне.

Говоря о Супруне, она подчеркнула, что представители международных организаций, которые также прилагали определенные усилия для его освобождения, в неформальных беседах признавались, что впервые столкнулись с такой историей, когда спецстатус сотрудника ООН и иммунитет не помогли вытащить человека.

Кроме того, она заявила, что Украина потребует, чтобы вопрос освобождения заложников стало одним из приоритетных для "нормандского формата" и чтобы стал специальной темой на заседании Трехсторонней контактной группы 21 сентября в Минске.