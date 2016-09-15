За минувшие сутки в зоне АТО ранены трое военнослужащих - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

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Он уточнил, что двое бойцов подорвались на растяжке в Станично-Луганском районе, а еще один пострадал в результате вражеского артиллерийского обстрела в Авдеевке.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в том числе из гаубиц калибра 152 мм и из танка.