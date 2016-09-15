За минувшие сутки в зоне АТО ранены трое военнослужащих - Мотузяник
13:37, 15 сентября 2016Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но трое получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.
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Он уточнил, что двое бойцов подорвались на растяжке в Станично-Луганском районе, а еще один пострадал в результате вражеского артиллерийского обстрела в Авдеевке.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в том числе из гаубиц калибра 152 мм и из танка.
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