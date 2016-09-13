За сутки в зоне АТО погибли 2 военных, 15 ранены - советник Порошенко

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

"За 12/09/2016, всего: 2 погибших, 15 раненых, 1 пропавший без вести", - написал он.

Читайте такжеНа Донбассе не утихают обстрелы, боевики применяют тяжелую артиллериюБирюков напомнил, что погибшие, а также 5 раненных и пропавший без вести - следствие нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы, однако про этот случай он на данный момент "не будет ничего писать".

Кроме того, в понедельник зафиксировано "10 раненых по всему фронту: все варианты - растяжки, осколки".

Напомним, по данным пресс-центра АТО, упомянутая атака ДРГ произошла вчера около 16:00 в районе Станицы Луганской.