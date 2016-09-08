Россия и боевики срывают Минский процесс из-за проведения "праймериз" на Донбассе - Айвазовская

Об этом Айвазовская сообщила в Facebook.

"ОРДЛО и РФ сознательно идут на срыв переговорного процесса и вводят в заблуждение европейцев из-за запуска с сегодняшнего дня системы пропагандистских "праймериз" на неконтролируемой пока Украиной территории ", - подчеркнула представитель Украины.

По ее словам, еще в мае во время визита помощника президента РФ Владислава Суркова в Донецк было заявлено публично о подготовке этой спецоперации.

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В этой связи Айвазовская подчеркнула, что в июле террористические формирования незаконным способом, вопреки украинскому законодательству, объявили о проведении так называемых "праймериз" на начало октября, а голосование в органы местного самоуправления оккупированных территорий запланировано на начало ноября.

Она обращает внимание, что боевики хотят пригласить Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, чтобы "легитимизировать фейковый процесс".

"Впрочем, с их стороны вместе с РФ ведутся активные переговоры относительно участия маргинальных групп из разных стран Европы в качестве наблюдателей, которые сознательно пересекут нашу границу незаконным способом. Система регистрации избирателей и формирование списков свидетельствует о намерении выявить круг поклонников, групп избирателей, которые станут базовыми в будущем", - отметила Айвазовская.

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Вместе с тем она утверждает, что остальные граждане временно оккупированных территорий могут подвергаться угрозам, запугиваниям и преследованиям.

Представитель Украины отмечает, что для так называемых "праймериз" образуются избирательные комиссии и формируются одномандатные мажоритарные избирательные округа, применяется ценз оседлости для кандидатов.

"Хотя по словам оппонентов-переговорщиков, этот акт не имеет отношения к выборам, мы осознаем довольно весомые последствия, которые их организация принесет для переговорного процесса", - заявила Айвазовская.

Она замечает, что в печатной прессе на временно оккупированных территориях речь идет о том, что только кандидаты, которые пройдут "праймериз", смогут выдвигать свои кандидатуры на внеочередных выборах.

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Поэтому по ее мнению, "ОРДЛО и РФ вносят деструктив в переговорный процесс, которого и так хватает. Именно эти действия дают Украине право обвинять оппонентов в манипуляциях в политическом вопросе, о которых все должны знать".

В итоге Айвазовская напомнила, что позиция Украины относительно проведения выборов на Донбассе неизменна. Они могут произойти после реализации полного и безоговорочного блока безопасности на основе украинского законодательства, Конституции Украины и международных стандартов. На таких выборах должны участвовать украинские партии, ЦИК, транслироваться украинские медиа и иметь доступ украинские журналисты, свобода слова, и участие в выборах переселенцев.

"И только украинский парламент будет принимать решение согласно украинской Конституции в части собственной юрисдикции и нормы о суверенности и независимости", - подчеркнула Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина на встрече Минской группы выразила обеспокоенность организацией «праймериз» в оккупированной части Донецкой области.