СБУ предупредила серию терактов в Лисичанске: на День города планировались взрывы

Об этом сегодня сообщает пресс-центр СБУ.

«Двое жителей Приволья планировали совершить в Лисичанске террористические атаки на нескольких объектах, в частности, подорвать памятный знак украинским военным, которые погибли при освобождении города в 2014 году, а также здания местного военного комиссариата. Кроме того, они планировали теракты против местных проукраинских активистов. Преступные действия координировал бывший боевик, агент спецслужб РФ, который сейчас находится в России и, по информации СБУ, уже выступал организатором терактов на территории Луганской области», - сказано в сообщении.

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По данным СБУ, террористы тщательно готовили преступление и подбирали объекты посягательств. Они определили места закладки взрывных устройств, подыскали взрывчатку и огнестрельное оружие, провели предварительную разведку режима работы и охраны объектов.

«Теракты планировали приурочить к празднованию в Лисичанске Дня города», - уточнили в пресс-центре СБУ.

По замыслу террористов, взрывы должны были вызвать значительный общественный резонанс.

3 сентября оперативники спецслужбы задержали их во время закладки взрывного устройства под памятный знак украинским воинам. Рядом с этим объектом находится блокпост и проходит автомобильная дорога с интенсивным движением пассажирского и грузового транспорта.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия.