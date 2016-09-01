Боевики намеренно отправляют на передовую "молодое пополнение" - разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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«В течение суток подтвержденные потери противника составили шесть погибших и одиннадцать раненых военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 1 отдельной мотострелковой бригады (Комсомольское) 1 АК (Донецк) ВС РФ, а также 2 (Луганск) и 7 (Дебальцево) отдельных мотострелковых бригад 2 АК (Луганск) ВС РФ», - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что потери личного состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК ВС РФ частично связаны «с преднамеренным направлением на передовые позиции молодого пополнения (на сленге российских офицеров – “мяса”) без прохождения курса боевой подготовки».

Отмечается, что пополнение прибывает к соединению в рамках кампании по принудительной мобилизации, которая началась 8 августа, лиц мужского пола временно оккупированных территорий Донбасса.