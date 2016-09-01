В результате боя на Донбассе погиб украинский военный

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

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"Утром даже произошло боевое столкновение между украинскими военнослужащими и враждебной ДРГ в районе населенного пункта Богдановка. К сожалению, во время этого боя погиб военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.