В результате боя на Донбассе погиб украинский военный

08:39, 01 сентября 2016
Война
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Несмотря на договоренности о прекращении огня 31 августа, на Донбассе произошло боестолкновение, в результате которого погиб украинский военный.

REUTERS

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

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"Утром даже произошло боевое столкновение между украинскими военнослужащими и враждебной ДРГ в районе населенного пункта Богдановка. К сожалению, во время этого боя погиб военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.

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