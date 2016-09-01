Боевикам приказали усиленно "обезвреживать" украинских военных в прифронтовых районах - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что в данных районах сотрудники "МГБ" совместно с "военными комендатурами" проводят оборудование так называемых "замаскированных постов наблюдения", главная задача которых – скрытое наблюдение за перемещением транспорта и граждан, при необходимости – задержание и обыски.

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"Помимо этого, агентуре "МГБ ДНР" в прифронтовых районах поставлена задача активизировать "сбор сведений от местного населения", а от последних требуется быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных личностей немедленно сообщать в "органы госбезопасности" или "комендатуры", - написал Тымчук.

Кроме того, сообщил он, "очередной приступ "шпиономании" захлестнул и "ЛНР". Так называемая "полиция ЛНР" получила задачу повсеместно начать масштабные проверки частного сектора и дачных поселков на предмет обнаружения "лежек", "схронов" и тайников с оружием и боеприпасами "диверсионных групп СБУ и ВСУ". "Предписывается особое внимание обращать на обыски нежилых (заброшенных) строений", - добавил Тымчук.