Боевикам приказали усиленно "обезвреживать" украинских военных в прифронтовых районах - Тымчук
Руководство "министерства государственной безопасности" террористической организации "ДНР" поставило задачу своим структурным подразделениям в прифронтовых районах усилить работу "по поиску и обезвреживанию украинских диверсантов, артиллерийских корректировщиков, саботажников и прочих подрывных элементов".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
Он отметил, что в данных районах сотрудники "МГБ" совместно с "военными комендатурами" проводят оборудование так называемых "замаскированных постов наблюдения", главная задача которых – скрытое наблюдение за перемещением транспорта и граждан, при необходимости – задержание и обыски.
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"Помимо этого, агентуре "МГБ ДНР" в прифронтовых районах поставлена задача активизировать "сбор сведений от местного населения", а от последних требуется быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных личностей немедленно сообщать в "органы госбезопасности" или "комендатуры", - написал Тымчук.
Кроме того, сообщил он, "очередной приступ "шпиономании" захлестнул и "ЛНР". Так называемая "полиция ЛНР" получила задачу повсеместно начать масштабные проверки частного сектора и дачных поселков на предмет обнаружения "лежек", "схронов" и тайников с оружием и боеприпасами "диверсионных групп СБУ и ВСУ". "Предписывается особое внимание обращать на обыски нежилых (заброшенных) строений", - добавил Тымчук.