Боевики отрабатывают проведения морских десантных операций на мариупольском направлении – разведка

Об этом заявил в эфире Радио Донбасс.Реалии представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Радио Свобода.

"По информации, которой располагает военная разведка, сейчас очень активно отрабатывается вопрос проведения наступательных операций, при этом, при помощи российских подразделений, отрабатывается форсирования водных преград, а на некоторых направлениях – даже проведение морских десантных операций, на мариупольском направлении", – отметил Скибицкий.

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По его словам, ранее такая подготовка проходила зимой 2016 года. "Но мероприятия стали более интенсивными – реально отрабатывается вопрос проведения контрнаступальних либо наступательных операций", – сказал представитель ГУР.

Напомним, в конце прошлой недели, 25 августа, Россия объявила как об очередных так и необъявленных учениях на суше и в Черном и Каспийском морях. Это усилило обеспокоенность в Украине и на Западе по поводу возможных истинных намерений Москвы.