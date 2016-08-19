На временно оккупированной территории Луганской области зафиксировано 47 ракетных систем залпового огня - Хуг
На временно оккупированной территории Луганской области было замечено 47 ракетных систем залпового огня.
Об этом сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. "Снимки воздушной разведки, которые СММ имеет в своем распоряжении, на самом деле показывают наличие 47 ракетных систем залпового огня на территории поселка Миусинск, который контролируется «ЛНР»", - сказал Хуг.
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Он уточнил, что снимки были сделаны в прошлую пятницу, 12 августа.
Также Хуг сообщил, что наблюдатели зафиксировали некоторые виды запрещенного вооружения, которое было отведено от линии соприкосновения с обеих сторон, что нарушает соответствующие договоренности.
"Количество запрещенного вооружения, которое зафиксировала СММ, почти вдвое увеличилось по сравнению с предыдущей неделей", - сказал Хуг.
По его словам, кроме того, наблюдатели в очередной раз зафиксировали много случаев ранений мирного населения.
"В контролируемой правительством (Украины) Марьинке и в соседнем Петровском районе Донецка, который контролируется так называемой «ДНР», те, кто открывает огонь из тяжелого вооружения, не делают никакого различия между мирными жителями и воюющей стороной ", - заявил Хуг.