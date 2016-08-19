На временно оккупированной территории Луганской области зафиксировано 47 ракетных систем залпового огня - Хуг

Об этом сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. "Снимки воздушной разведки, которые СММ имеет в своем распоряжении, на самом деле показывают наличие 47 ракетных систем залпового огня на территории поселка Миусинск, который контролируется «ЛНР»", - сказал Хуг.

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Он уточнил, что снимки были сделаны в прошлую пятницу, 12 августа.

Также Хуг сообщил, что наблюдатели зафиксировали некоторые виды запрещенного вооружения, которое было отведено от линии соприкосновения с обеих сторон, что нарушает соответствующие договоренности.

"Количество запрещенного вооружения, которое зафиксировала СММ, почти вдвое увеличилось по сравнению с предыдущей неделей", - сказал Хуг.

По его словам, кроме того, наблюдатели в очередной раз зафиксировали много случаев ранений мирного населения.

"В контролируемой правительством (Украины) Марьинке и в соседнем Петровском районе Донецка, который контролируется так называемой «ДНР», те, кто открывает огонь из тяжелого вооружения, не делают никакого различия между мирными жителями и воюющей стороной ", - заявил Хуг.