"Угроза воздушного терроризма": разведка узнала о передислокации на Донбасс 60-й отдельной мотострелковой бригады РФ

13:00, 15 августа 2016
Война
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На территорию Украины перемещается ракетный дивизион 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, что расценивается разведкой как усиление угрозы воздушного терроризма на Донбассе.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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"Оцениваем передислокацию 60-й бригады как усиление угрозы воздушного терроризма для всех воздушных объектов, в том числе гражданских самолетов, учитывая предыдущий террористический акт РФ, который привел к трагедии с пассажирским самолетом "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", - сказал Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, на сегодняшний день уровень угрозы национальной безопасности Украины остается высоким.

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