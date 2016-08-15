"Угроза воздушного терроризма": разведка узнала о передислокации на Донбасс 60-й отдельной мотострелковой бригады РФ
13:00, 15 августа 2016Война
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На территорию Украины перемещается ракетный дивизион 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, что расценивается разведкой как усиление угрозы воздушного терроризма на Донбассе.
Разведка оценивает передислокацию 60-й отдельной мотострелковой бригады российских ВС как усиление угрозы воздушного терроризма на Донбассе / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
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"Оцениваем передислокацию 60-й бригады как усиление угрозы воздушного терроризма для всех воздушных объектов, в том числе гражданских самолетов, учитывая предыдущий террористический акт РФ, который привел к трагедии с пассажирским самолетом "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", - сказал Скибицкий.
Как сообщал УНИАН, по данным разведки, на сегодняшний день уровень угрозы национальной безопасности Украины остается высоким.
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