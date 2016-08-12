Уровень угрозы национальной безопасности Украины остается высоким – разведка
На сегодняшний день уровень угрозы национальной безопасности Украины остается высоким.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
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«Уровень угрозы национальной безопасности Украины остается высоким. В рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ -2016», основной этап которых планируется на 5-10 сентября, в приграничных с Украиной районах формируется мощная группировка Вооруженных сил РФ, которая будет находиться в готовности к немедленной переброске и применению в интересах руководства России», - отметил он.
По информации Скибицкого, на фоне подготовки к учениям на территории временно оккупированного Крыма осуществляются следующие мероприятия: продолжается переброска войск из пунктов постоянной дислокации на военные полигоны, в районе морского десантного полигона возле Феодосии проводятся совместные мероприятия боевой подготовки подразделений морской пехоты, бригады береговой обороны, инженерных войск и медицинских подразделений.
«По планам командования Южного военного округа ВС РФ во время проведения учений «Кавказ-2016» на полигонах будут находиться почти все подразделения соединений и частей крымской группировки войск», - добавил Скибицкий.