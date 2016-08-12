Уровень угрозы национальной безопасности Украины остается высоким – разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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«Уровень угрозы национальной безопасности Украины остается высоким. В рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ -2016», основной этап которых планируется на 5-10 сентября, в приграничных с Украиной районах формируется мощная группировка Вооруженных сил РФ, которая будет находиться в готовности к немедленной переброске и применению в интересах руководства России», - отметил он.

По информации Скибицкого, на фоне подготовки к учениям на территории временно оккупированного Крыма осуществляются следующие мероприятия: продолжается переброска войск из пунктов постоянной дислокации на военные полигоны, в районе морского десантного полигона возле Феодосии проводятся совместные мероприятия боевой подготовки подразделений морской пехоты, бригады береговой обороны, инженерных войск и медицинских подразделений.

«По планам командования Южного военного округа ВС РФ во время проведения учений «Кавказ-2016» на полигонах будут находиться почти все подразделения соединений и частей крымской группировки войск», - добавил Скибицкий.