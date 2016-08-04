Боевики с начала суток 22 раза открывали огонь по позициям украинских военных - штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении вооруженное противостояние активизировалось. На этот участок фронта пришлось 12 обстрелов, причем 4 из них из минометов различных калибров, гранатометов и пулеметов зафиксировано в Водяном, где боевиками также были применены БМП.

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По укреплениям украинских защитников в населенных пунктах Красногоровка, Тарамчук и Гранитное террористами велся гранатометний огонь. Также, говорится в сообщении, неспокойно было в Луганском, Новотроицком и Старогнатовке. В районе Марьинки и Широкиного активизировались снайперы.

Днем, отметили в пресс-центре АТО, несколько снизилась интенсивность огня боевиков на Донецком направлении. «Защитники Авдеевки и Невельского противостояли минометному и пулеметному огню. По Луганскому враг вел огонь из пулеметов крупного калибра, а в Опитному применил противотанковый ракетный комплекс», - говорится в сообщении.

На Луганщине по украинским позициям в Новозвановке и Лопаскино оккупанты дважды вели гранатометний огонь.